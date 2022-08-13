Росія зобов'язана дотримуватися міжнародного права щодо захисту військовополонених, - держдеп

Росія зобов'язана дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист військовополонених, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія і її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, в тому числі права і захист військовополонених" , — заявив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що громадянам Великобританії, Швеції та Хорватії були пред'явлені звинувачення так званою "владою ДНР".

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що у "Верховному суді ДНР" триває фейкове судилище над полоненими бійцями українського підрозділу "Ведмеді". Найближчим часом військовим оголосять "вирок", який може виявитися розстрілом за"місцевими законами".

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