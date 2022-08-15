Daily Mirror: путінська еліта хоче переговорів та закінчення війни в Україні

Високопоставлені кремлівські чиновники та представники путінської еліти «охоплені панікою» і таємно намагаються покласти край кровопролитній війні в Україні, повідомляє Новое время.

Про це пише The Daily Mirror.

За даними видання, ввечері 13 серпня високопоставлений кремлівський чиновник з цією метою таємно звернувся до Заходу.

Стверджується, що цей представник путінської еліти, ім'я якого не називається, повідомив, що Кремль в паніці і відчайдушно потребує припинення війни.

Звіт про це звернення кремлівського чиновника був поширений серед західних спецслужб.

За його даними, близькі до Путіна високопосадовці та офіцери стривожені спадом економіки, викликаним війною та жорсткими західними санкціями.

Деяких із кремлівських чиновників також турбують ризики, пов'язані з бойовими діями на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Імовірно, згаданий чиновник звернувся до контактів ЦРУ чи західних дипломатів за спиною Путіна.

За даними The Daily Mirror, "звіт про ситуацію", про який їм стало відомо, серйозно сприймається спецслужбами.

"Представник путінського найближчого оточення надіслав сигнал Заходу про бажання вести переговори. Настрій кремлівської еліти — панічний" , — сказано, зокрема, у цьому документі.

Стверджується також, що неназваний кремлівський інсайдер — один зі стовпів режиму і йому та його родині загрожує серйозна небезпека. Також згадується, що Путін уже провів кілька чисток, звільнивши воєначальників та високопоставлених шпигунів, а дехто навіть зник або загадково захворів.

Ввечері напередодні публікації високопоставлене українське дипломатичне джерело заявило Daily Mirror, що пропозиції від близького оточення Путіна, якщо вони вже зроблені, не є несподіванкою.

Він порівняв ситуацію із закінченням Другої світової війни, коли стурбовані своїм майбутнім чиновники сторони, яка програла, намагалися щось зробити, щоб це майбутнє забезпечити.

"Багато хто з кремлівської „еліти“ знайомий із життям на Заході, їхні діти навчаються в західних університетах і живуть за межами (РФ - ред.). Вони знають, що далеко від влади Путіна можна жити хорошим життям, але поки що нічого не зробили для цього, бо надто налякані тим, що з ними станеться" , — заявило українське дипломатичне джерело.

За даними Bloomberg, війна в Україні відкинула російську економіку на чотири роки назад лише за один квартал. Як зазначає агентство, війна поставила російську економіку на шлях одного із найтриваліших спадів в історії.

А The Moscow Times із посиланням на дані міністерства фінансів Росії повідомило, що загальні доходи бюджету РФ у липні-2022 скоротилися на 26% порівняно з липнем 2021 року, показавши провал надходжень за всіма ключовими податками.