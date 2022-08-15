Шведська компанія IKEA остаточно закриває свої магазини в Росії

Шведська компанія з продажу меблів IKEA завершує свою роботу в Росії. У понеділок, 15 серпня, завершився фінальний розпродаж товарів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Починаючи з 16 серпня магазини IKEA в Росії залишаться закритими і будуть ще деякий час працювати тільки на видачу оформлених замовлень, на повернення і обмін товарів, які були продані в ході фінального розпродажу.

Варто зауважити, що IKEA ще в червні заявила про закриття свого бізнесу в Росії через вторгнення військ РФ на територію України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Coca-Cola HBC, яка є найбільшим дистриб'ютором напоїв компанії в РФ, оголосила про припинення продажів на території Росії.

Також ми писали, що близько 59 західних компаній, які раніше заявили про вихід з РФ, продовжують працювати на російському ринку і підтримувати свої продукти.