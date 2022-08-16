Фінляндія скоротить видачу туристичних віз росіянам

Фінляндія планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто.

За його словами, на фінську візу від росіян щодня надходить близько тисячі заяв. У майбутньому це число можна скоротити до 100-200 на день.

Хаавісто розповів, що міністерство готує спеціальну модель, згідно з якою пріоритет надаватиметься заявникам, які звертаються за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним" , - зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що найважливішим було б виробити спільну позицію ЄС щодо віз для громадян РФ. При цьому він нагадав, що Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.

Таке рішення з'явиться у серпні, додав міністр.

11 серпня Естонія ухвалила рішення заборонити в'їзд на свою територію громадянам Росії, які мають шенгенські візи, видані цією країною. Заборона набуде чинності 18 серпня.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.