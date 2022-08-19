За тиждень автомобільний газ у мережах АЗС здешевшав ще на 60 копійок

Ціна автомобільного газу продовжує зменшуватись. За тиждень автогаз на АЗС здешевшав ще на 60 коп/л, повідомляє Enkorr.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 12 по 19 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,53 грн/л, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л.

Крім того, на 0,3-,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 12 по 19 серпня, грн/л: