Боррель: міністри оборони ЄС узгодили тренувальну місію для ЗСУ

Міністри оборони країн-учасниць Євросоюзу схвалили підготовку до створення тренувальної місії для українських військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час брифінгу за підсумками зустрічі глав МЗС та Міноборони країн Євросоюзу у Празі.

Боррель повторив, що країни ЄС надаватимуть Україні військову підтримку «стільки, скільки потрібно», включаючи постачання зброї та підготовку військовослужбовців ЗСУ. Дипломат уточнив, що у ЄС є «багато ініціатив» з приводу навчання та підготовки солдатів.

"Їхні потреби в цьому (тренування військових - ред) величезні. Ми повинні гарантувати широке охоплення цих зусиль. І я можу сказати, що всі держави-члени погодились із цим" , - оголосив Боррель.

Боррель уточнив, що офіційно рішення не було ухвалено, оскільки зустріч міністрів у Празі була неформальним засіданням.

Але, за його словами, було вирішено розпочати підготовку до місії, яка включає контакти з представниками України та визначення законодавчих параметрів місії.

Глава Міноборони України Олексій Резніков, який також брав участь у засіданні в онлайн-форматі, представив Євросоюзу список тренувальних заходів на різних рівнях, яких потребують ЗСУ, повідомив Боррель. Вони включають короткострокові, середньострокові та довгострокові тренування, уточнив він.

Раніше Bloomberg повідомляв, що місія Євросоюзу з підготовки українських військових включатиме підготовку снайперів, офіцерського складу та фахівців з розмінування.