Глава Міноборони Британії: РФ втратила понад 80 тисяч солдатів в Україні

Війська РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили понад 80 тисяч солдатів і не досягли жодної стратегічної мети. Це матиме довгострокові наслідки для обороноздатності Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Міноборони Британії Бен Уоллес під час виступу у парламенті, повідомляє Express.

"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу... Це матиме довгострокові наслідки для російської армії та її майбутньої боєздатності", - сказав Уоллес.

За оцінками Британії, понад 25 тисяч російських солдатів загинули в Україні, а з урахуванням поранених та захоплених у полон РФ втратила понад 80 тисяч військових, сказав Уоллес.

Він додав, що РФ ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 49 800 своїх військових - із них 300 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу.