Опитування: 70% росіян досі підтримують війну з Україною

Згідно з результатами опитування російського аналітичного центру "ВЦИОМ", упродовж півроку в середньому 70% росіян все ще підтримують війну Росії проти України, повідомляє Українська правда.

"Протягом півроку моніторингу громадська підтримка рішення щодо проведення спеціальної військової операції в Україні залишається стабільно високою і перебуває в діапазоні 70-73%.

У ході серпневих опитувань в середньому 70% росіян повідомляли, що скоріше підтримують це рішення, 18% скоріше не підтримують, ще 12% вагалися з відповіддю" , - повідомляють у Всеросійському центрі вивчення громадської думки.

Думка росіян про цілі війни також не змінилася: у серпні в середньому 39% вважали, що головною метою так званої "спеціальної військової операції" захистит Росії, необхідність роззброїти Україну і не дати розмістити військові бази НАТО на її території.

Кожен п'ятий росіянин вважає, що мета війни полягає у захисті населення Донбасу – так званих псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

17% росіян вважають, що мета війни – зміна політичного курсу України, очищення її від нацистів, а ще 7% вважають, що "спецоперація" націлена на те, щоб окупувати Україну та приєднати її до Росії.

Рівень суспільного протестного потенціалу з квітня 2022 року не перевищує 12%, тоді як на початку поточного року він перебував у коридорі значень 18-21%.

Рівень особистих протестних настроїв із березня 2022 року також залишається стабільно низьким – про готовність взяти участь у масових акціях протесту, якщо такі відбудуться, заявляли лише 11% росіян (у лютому 2022 року таких було 18%).