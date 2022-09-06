США фіксують просування ЗСУ та звільнення територій на півдні

Міністерство оборони США бачить, що українські військові "продовжують просуватися вперед" в Херсонській області, відвойовуючи населені пункти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер зазначив, що в Херсонській області спостерігаються триваючі наступальні операції українських сил.

"Вони продовжують робити певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села" , - сказав він.

Райдер також зазначив, що США зафіксували деяку наступальну активність російських військових поблизу Бахмута.

Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні, але про їхнє звільнення неповідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх ударам з боку росіян.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку і одного - в Донецькій області.