ООН: Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії

Безліч домоволодінь в Україні найближчої зими можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії. ООН зі свого боку докладає зусиль для пом'якшення можливих наслідків, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє прес-служба генерального секретаря ООН.

"Що стосується зими, то ми, звичайно, стурбовані проблемами з доступом до енергії для великої кількості домогосподарств, що спричинить руйнівні наслідки. Тому ми працюємо з українською владою щодо підтримки програм зимівлі та захисту населення, а також за будь-якими напрямками, які допоможуть пом'якшити наслідки" , - заявив Дюжаррік.

Раніше в ООН заявили, що понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ проти України. Також принаймні 416 осіб стали жертвами довільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих РФ.

Також Генсек ООН назвав два кроки для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС. На його думку, необхідно створити демілітаризований периметр, а також припинити будь-які військові дії в напрямку станції або з неї.