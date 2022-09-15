СNN: США поки не постачатимуть ATACMS і літаки F-16 Україні

Найближчим часом адміністрація президента США Джо Байдена не планують передавати Україні ракети дальньої дії ATACMS та літаки F-16, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За даними офіційних осіб, США поки що відхиляє деякі українські запити на постачання зброї, включаючи ATACMS. Чиновники не вірять, що бойовий ландшафт змінився настільки, щоб виправдати різку зміну стратегії у короткостроковій перспективі, попри нещодавні українські успіхи на Харківщині.

Також деякі американські військові чиновники визнали, що така техніка, як літаки F-16, зрештою можуть бути надані Україні, але в далекому майбутньому. Їхня передача не буде пов'язана з недавніми успіхами ЗСУ і немає жодних ознак, що обговорення про передачу ведуться зараз.

Загалом адміністрація Байдена розглядає недавній прорив України як свідчення того, що види зброї та розвіддані, які західні країни надавали Україні останніми місяцями, були ефективними.

Чиновники також застерігають, що зарано називати швидкий прогрес ЗСУ поворотним моментом у війні, попереджаючи, що у військовому відношенні Росія далеко не виснажена.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна запросила США десятки видів зброї та боєприпасів , щоб продовжити звільнення українських територій від військ РФ.