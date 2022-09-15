У Бєлгородської області на кордоні з Україною спалахнув КПП

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що біля КПП "Нехотіївка" на кордоні з Україною виникла пожежа, зазнав пошкоджень митний термінал, повідомляє Українська правда.

Про це Гладков повiдомив у Telegram.

"Триває обстріл села Нехотіївки Білгородського району. Один із снарядів потрапив на заправну станцію, внаслідок чого сталася пожежа. Попередньо постраждалих немає, АЗС давно не працює. Паливо відсутнє. Підрозділи МНС виїхали на місце".

Пізніше він додав, що у ході перевірки було встановлено, що внаслідок надзвичайної ситуації зазнав пошкоджень митний термінал. На підтвердження своїх слів він виклав фото.

Губернатор російського прикордонного регіону стверджує, що надзвичайна ситуація виникла внаслідок обстрілу зі сторони України.