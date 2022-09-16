Білий дім прокоментував інформацію про масове поховання в Ізюмі

Білий дім прокоментував інформацію про масове поховання у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє СNN.

Координатор ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі назвав повідомлення про масове поховання «жахливими» і «огидними».

Кірбі наголосив, що інформацію про поховання «відповідає розпусті та жорстокості, з якими російські сили ведуть цю війну».

Він додав, що США продовжать активно підтримувати зусилля щодо документування воєнних злочинів та звірств, скоєних російськими військами в Україні, а також сприяти національним та міжнародним зусиллям щодо виявлення та притягнення росіян до відповідальності.

Напередодні в лісосмузі на території Ізюму знайшли масові поховання.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов сказав, що під Ізюмом виявили близько 440 могил.

Глава Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, у місці масового поховання в лісосмузі виявили тіла цивільних людей зі слідами насильницької смерті та тортур. За його даними, серед ексгумованих тіл 99% з ознаками насильницької смерті.