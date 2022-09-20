Кулеба про референдуми на захоплених РФ територіях: це нічого не змінить

Ані фейкові "референдуми" на окупованих територіях України, ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не говорили в Росії" , - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти в ОРДЛО, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про проведення "референдумів" про приєднання до Росії. Вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

Додамо, що заяви про "терміновий референдум" почали лунати від терористів ОРЛО на тлі контрнаступу українських військових. Зокрема, днями ЗСУ взяли під контроль Білогорівку у Луганській області.