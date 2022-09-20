Шольц: Німеччина не визнає результатів російських референдумів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що фіктивні «референдуми» на території тимчасово окупованих українських територій не будуть визнані, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Зрозуміло, що ці фіктивні референдуми не можуть бути визнані" , - сказав канцлер на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Шольц наголосив, що ці "референдуми" не відповідають міжнародному праву та домовленостям, досягнутим міжнародною спільнотою.

20 вересня маріонетки Кремля в ОРДЛО оголосили дати своїх псевдореферендумів. Бойовики "Л/ДНР" заявили, що фейкове голосування пройде з 23 по 27 вересня. Підконтрольна Кремлю маріонеткова «влада» Херсонської області заявила про плани провести «референдум» про «входження» до складу Росії в ці ж дні. Псевдореферендум на 23-27 вересня окупанти запланували й у Запорізькій області.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав шантаж Росії щодо проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях страхом розгрому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що псевдореферендуми, які Росія намагається організувати на захоплених територіях, нічого не змінять.