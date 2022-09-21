Гайдай: звільнення Білогорівки не означає початок великого контрнаступу ЗСУ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що звільнення Білогорівки не означає початок контрнаступу захисників України на цьому напрямку, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону в середу, 21 вересня, Гайдай розповів, що Білогорівка залишалася «останнім форпостом» Луганської області.

"Багато разів були ситуації, коли туди таки заходили російські війська, потім ЗСУ звільняли населений пункт. Наразі цей населений пункт вже контролюють ЗСУ, але говорити про великий контрнаступ поки що не можна" , — уточнив він.

Голова ОВА повідомив, що російські окупанти повністю знищили Білогорівку і від населеного пункту майже нічого не залишилося. За його словами, зараз відомо про декілька населених пунктів Луганської області, які доведеться відновлювати з нуля: серед них Попасна, Тошківка та Новотошківське. Гайдай також додав, що «чекати на певні дії від ЗСУ» варто після звільнення Лимана (у Донецькій області).

19 вересня Сергій Гайдай заявив, що Білогорівка повністю перебуває під контролем захисників України.

14 вересня у Міноборони повідомили, що з 6 вересня (за тиждень) захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тисяч кв. км у Харківській області. Президент Володимир Зеленський 18 вересня наголосив, що зараз на фронті не затишшя, а підготовка до подальших дій.