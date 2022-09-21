ОВА: росіяни знову обстріляли Харківську область – у Куп'янську 5 поранених

Російські військові продовжують обстрілювати Харківську область – у Куп’янську 5 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами. Внаслідок дій окупантів страждають діти. Під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка".

Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка. Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.