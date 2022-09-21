Кулеба зустрівся з главою МЗС Фінлянді і закликав закрити кордон з Росією

Cьогодні, 21 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто, повідомляє Новое время.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, оскільки ми захищаємо наш народ і нашу землю від російської агресії, яка триває. Я закликав Фінляндію приєднатися до країн Балтії та Польщі в закритті кордону з Росією" , — написав він.

З 19 вересня Польща, Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд громадянам Росії з туристичними шенгенськими візами, виданими країнами ЄС. Наразі Фінляндія фактично залишається єдиною, куди російські туристи можуть в'їхати суходолом.

12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Для росіян це означає:

збільшення візового збору з 35 до 80 євро;

необхідність надання додаткових документів;

збільшення часу оформлення візи;

більш жорсткі правила видачі багаторазових віз.

31 липня міністри закордонних справ ЄС досягли політичної угоди про те, щоби повністю призупинити спрощену процедуру видачі віз громадянам країни-агресора Росії.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявляли, що готові вжити «національних заходів», щоб скоротити кількість росіян, які в'їжджають до їхніх країн, поки ЄС не ухвалить колективне рішення. Проти повної візової заборони виступають деякі країни ЄС, серед яких Німеччина та Франція.

9 вересня Єврокомісія надала рекомендації для країн-членів щодо розгляду заяв на візи, поданих громадянами країни-агресора Росії.

ЄК рекомендувала «виявляти особливу ретельність» під час перевірки того, чи можуть заявники з Росії становити загрозу безпеці або міжнародним відносинам, і в цьому випадку відмовляти їм на підставі індивідуальної оцінки. Країнам ЄС також рекомендували утримуватися від видачі багаторазових віз із тривалим терміном дії та більш суворо ставитись до перегляду дійсних короткострокових віз.