Голова Херсонщини закликає людей евакуюватися через російську мобілізацію

Жителів окупованих районів Херсонської області закликають якомога скоріше евакуюватися у зв’язку з оголошенням президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"У зв’язку із останніми подіями та заявами керівництва Росії щодо проведення псевдореферендуму та оголошення "часткової мобілізації", хочу вкотре звернутися до херсонців, які залишаються в окупації, – евакуюйтеся".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях.

За його словами, в особливій групі ризику – ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

Янушевич закликає людей виїхати на підконтрольну Україні територію, доки окупант остаточно не позбавив їх такої можливості.

Отримати допомогу з питань евакуації можна за телефоном 0800330951 або через чат-бот https://t.me/khoda_help_bot.

Передісторія: