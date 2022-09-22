Активи НБУ у першому півріччі зросли на 3%

Обсяг активів Національного банку за підсумками першого півріччя збільшився на 3%, порівняно з даними на кінець грудня 2021 року та становить 1,4 трильйона гривень, повідомляє Економічна правда.

У регуляторі наголосили, що опір повномасштабній збройній агресії Росії проти України значно вплинув на структуру балансу Національного банку.

Зокрема, внаслідок купівлі Національним банком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%.

Однак у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

Станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель Національного банку зменшився на 9,7%, попри його тимчасове значне збільшення на початку війни.

Половину загального портфеля кредитів становить заборгованість за довгостроковими кредитами, за якими відбулося зменшення обсягу заборгованості більше ніж на чверть.

У частині зобов’язань Національного банку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%).

Натомість обсяги зобов’язань перед МВФ зменшилися на 8,3%, завдяки плановому погашенню частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.

Сума консолідованого прибутку НБУ за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Національного банку становлять процентні доходи – понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У регуляторі пояснили, що це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок. На загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів – на суму понад 42 млрд грн.