Подоляк: мобілізація та ядерний шантаж РФ – це загроза для всієї Європи

Рішення російського диктатора Володимира Путіна мобілізувати 1 млн росіян для війни в Україні та ядерний шантаж - пряма загроза Польщі, країн Балтії та всієї Європи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Бажання Росії мобілізувати мільйон осіб, перелаштувати економіку на воєнні рейки та зарядити цей натовп ядерною людиноненависницькою пропагандою - це пряма загроза Польщі, країнам Балтії та всій Європі" , - заявив він.

Подоляк наголосив, що є один спосіб зупинити росіян.

"Єдиний спосіб зупинити цю орду - надати Україні більше важкої зброї. Зараз" , - додав він.

Нагадаємо, що вчора Путін оголосив "часткову" мобілізацію у Росії. Пізніше опублікували указ президента РФ, однак у ньому не було сьомого пункту.

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це інформацію "для службового користування" і натякнув, що вона пов'язана з кількістю мобілізованих.

Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів.