Подоляк: мобілізація та ядерний шантаж РФ – це загроза для всієї Європи
Рішення російського диктатора Володимира Путіна мобілізувати 1 млн росіян для війни в Україні та ядерний шантаж - пряма загроза Польщі, країн Балтії та всієї Європи, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Бажання Росії мобілізувати мільйон осіб, перелаштувати економіку на воєнні рейки та зарядити цей натовп ядерною людиноненависницькою пропагандою - це пряма загроза Польщі, країнам Балтії та всій Європі", - заявив він.
Подоляк наголосив, що є один спосіб зупинити росіян.
"Єдиний спосіб зупинити цю орду - надати Україні більше важкої зброї. Зараз", - додав він.
Нагадаємо, що вчора Путін оголосив "часткову" мобілізацію у Росії. Пізніше опублікували указ президента РФ, однак у ньому не було сьомого пункту.
Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це інформацію "для службового користування" і натякнув, що вона пов'язана з кількістю мобілізованих.
Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів.