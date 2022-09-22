Кулеба закликав ЄС прискорити введення нових санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС ввести нові санкції проти Росії та посилити військову допомогу Україні. Він закликав Брюссель прискорити виконання обох рішень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення Кулеби в Twitter.

"Я вдячний Жозепу Боррелю і міністрам закордонних справ ЄС за те, що вони зробили саме те, про що я просив їх учора: збільшили військову допомогу Україні та санкційний тиск на Росію" , - зазначив очільник МЗС.

Крім того, він підкреслив, що Європейський союз таким чином продовжує доводити свою рішучість. Проте Кулеба закликав міністрів ЄС якнайшвидше перейти до впровадження санкцій та надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС погодили нові антиросійські санкції та домовилися посилити підтримку України. Таке рішення підтримали всі 27 країн.