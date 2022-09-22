Єрмак розповів, у скільки російському бюджету обійдеться мобілізація

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що мобілізація коштуватиме Росії щонайменше 1,3 трильйона рублів щорічно, повідомляє Новое время.

Про це він написав в Telegram.

"Мобілізація коштуватиме російському бюджету щонайменше 1,3 трильйона рублів щорічно. Дефіцит зростає, доходи падають завдяки санкціям. Божевілля завжди обходиться дуже дорого і має катастрофічні наслідки для божевільних" , — написав Єрмак.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та заявив, що підтримає проведення фіктивних «референдумів» з метою анексії окупованих територій України.

Після цього в ефірі виступив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, який заявив, що Росія веде війну не з Україною, а з «колективним Заходом».

За словами Шойгу, для поповнення колосальних втрат ЗС РФ в Україні було вирішено мобілізувати 300 тисяч росіян.

Напередодні Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття «мобілізація», «воєнний стан», «збройний конфлікт». Тепер у Росії суворіше каратимуть за дезертирство, неявку на службу та добровільну здачу в полон.