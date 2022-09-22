Зеленський звернувся до росіян, яких мобілізують на війну проти України

Президент Володимир Зеленський закликав росіян, яких мобілізували для війни проти України, протестувати, тікати чи здаватися в український полон, щоби не загинути на фронті, повідомляє Новое время.

"Поясню росіянам російською, що відбувається. У містах Росії відбулися протести проти мобілізації. Хай не масові, але вони були і є. І це показник не лише у Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальні настрої в регіонах Росії" , - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент додав, що жителі Дагестану, Бурятії та інших областей РФ розуміють, що їх "просто кинули на смерть". Зеленський запитав, чому росіяни мають гинути в Україні через бажання диктатора Володимира Путіна.

"Ви вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств та тортур українців. Бо ви мовчали та мовчите. І зараз вам час вибирати. Для чоловіків це вибір – загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії це вибір — втратити чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі. Від війни, від однієї людини" , – каже Зеленський.

Президент додав, що Москва хоче мобілізувати до армії до мільйона чоловіків і братиме всіх без розбору.

Зеленський також нагадав, що діти кремлівської верхівки на війні не опиняться.

"55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за пів року. Десятки тисяч поранені, скалічені. Бажаєте більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтесь в український полон. Це варіанти для вас, щоб вижити" , — каже український лідер.

21 вересня, після скасованого напередодні звернення до громадян РФ, Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». За даними ЗМІ, диктатор хоче закликати один мільйон росіян.

Заява про мобілізацію з'явилася невдовзі після стрімкого контрнаступу захисників України: 14 вересня у Міноборони повідомляли, що з 6 вересня ЗСУ звільнили 388 населених пунктів та близько 8,5 тис. кв. км лише у Харківській області.

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