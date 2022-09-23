Шмигаль: у МАГАТЕ пообіцяли збільшити кількість представників на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив журналістам у Нью-Йорку прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, він мав "плідну зустріч щодо ядерної безпеки" за участю президента Франції Еммануеля Макрона, міністрів закордонних справ Німеччини та Великої Британії, високого представника ЄС Жозепа Борреля, гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ми обговорили подальші кроки щодо безпеки на ЗАЕС та її демілітаризації. Ми чекаємо наступних дій від МАГАТЕ, підтримки з боку міжнародних партнерів, аби ми всі могли видихнути й більше не були об’єктами ядерного терору з боку РФ" , - сказав прем'єр.

За його словами, західні партнери вражені також обстрілами Росією Південноукраїнської АЕС.

"Світ схвильований терором Росієї" , - додав він.

Шмигаль додав, що під час зустрічі Гроссі запевнив, що збільшить кількість представників МАГАТЕ на ЗАЕС.

Зараз їх лише двоє, і "вони пильнують технічні параметри роботи станції, радіаційного рівня". Водночас Гроссі, за словами прем’єра, не уточнив, яку кількість фахівців додатково направить на ЗАЕС.