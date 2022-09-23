Guardian: Захід переконаний, що Росії буде складно призвати навіть 300 тисяч людей

Захід вважає, що Кремль постане перед серйозними труднощами при мобілізації 300 тисяч людей у Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Guardian із посиланням на неназваного західного чиновника.

"Влада постане перед серйозними проблемами навіть при наборі такої кількості персоналу", — сказав чиновник.

Він зазначив, що, на думку західних країн, російським новобранцям буде вкрай складно тренуватися, а Кремлю - швидко оснастити такі великі сили. Також західний чиновник вважає, що мобілізовані росіяни отримають «старі речі та ненадійне обладнання».

Захід вважає, що росіян мобілізуватимуть переважно із бідних районів та районів проживання національних меншин на сході Росії.

"На цей час ми не бачимо набору команд у Санкт-Петербурзі чи Москві" , - сказав чиновник.

21 вересня, після скасованого напередодні звернення до громадян РФ, російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію».

Міноборони Росії Сергій Шойгу після оголошення мобілізації говорив, що до армії мають намір призвати 300 тисяч резервістів. При цьому, за даними ЗМІ, диктатор хоче призвати один мільйон росіян.

Заява про мобілізацію з'явилася невдовзі після стрімкого контрнаступу захисників України: 14 вересня у Міноборони повідомляли, що з 6 вересня ЗСУ звільнили 388 населених пунктів та близько 8,5 тис. кв. км лише у Харківській області.