Кримчан закликають ухилятися від мобілізації і виходити на протест

Представництво президента України в Криму закликає мешканців окупованого півострова уникати мобілізації або здаватися в полон, а Меджліс кримськотатарського народу закликає до безстрокового протесту, повідомляє Українська правда.

Про це говорить представництво президента України в Автономній Республіці Крим, звернення президії Меджлісу кримськотатарського народу, розміщене в Facebook Рефата Чубарова.

У представництві президента зазначили, що російська мобілізація передусім торкнеться мешканців тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, і вже надходять повідомлення про масові вручення повісток із різних куточків окупованого півострова.

Представництво президента в Криму розробило алгоритм дій для українських громадян в АРК та м. Севастополь, який може допомогти "не стати гарматним м’ясом для імперії". Водночас там радять зважувати свої кроки та ризики на кожному етапі.

Зокрема, там радять ховатися, "загубитися" та всіма способами саботувати мобілізацію до військ агресора: уникати особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів", видалити додатки з надання адмінпослуг або "загубити" свій смартфон, за можливості виїхати з окупованого півострова до іншої країни або ж залишити місце прописки і не повідомляти про своє місцезнаходження.

Тим, кому все ж вручили повістку, радять не їхати до військкомату.

"Спробуйте знову "загубитися", захворіти, зникнути. Адмінправопорушення та штраф (від 500 до 3000 рублів) – дуже мала ціна, ніж стати "гарматним м’ясом" для РФ та померти на полі бою" , – йдеться в повідомленні.

Також у представництві закликають перевірити перелік захворювань або травм, які згідно з російським законодавством дозволять уникнути мобілізації чи принаймні відтермінувати її.

Тим, з ким вийшли на зв’язок (приїхали додому, подзвонили, перестріли на вулиці) радять не відмовлятися в розмові від виконання так званого "військового обов'язку", а обґрунтувати причини, чому людина не може поки приїхати у військкомат чи служити. Наприклад: за станом здоров’я, статус сина/рідного брата загиблого військового, постійний догляд за близькими з неналежним станом здоров’я, статус опікуна чи піклувальника неповнолітніх сестер/братів, виховання дитини без матері, наявність двох або більше дітей, навчання на денній формі в закладах освіти та денно-заочній формі, педагогічні працівники освітніх організацій, наявність дитини з інвалідністю до трьох років, наявність дитини та вагітної дружини зі строком вагітності понад 22 тижні, утримання чотирьох і більше дітей до 16 років тощо.

У випадку, якщо не вдалося уникнути мобілізації, у представництві президента радять здаватися в полон таким силовим структурам: Збройні сили України; Національна гвардія України; Національна поліція України; Сили територіальної оборони; Служба безпеки України; Державна прикордонна служба України.

Там закликають не виконувати незаконних злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури – інакше такі дії будуть кваліфіковані як міжнародні злочини без термінів давності.

"Якщо ви добровільно приєднаєтеся до збройних сил РФ і візьмете участь у війні з Україною, такі дії будуть розглядатись як злочин за національним законодавством України – до 15 років позбавлення волі" , - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала мешканців Криму до безстрокового протесту проти мобілізації до окупаційної армії.

У Меджлісі заявили, що проведення російською окупаційною адміністрацією примусової мобілізації жителів тимчасово окупованого Криму в армію держави-окупанта є грубим порушенням Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, стаття 51 якої вказує: "Держава, що окупує, не може примушувати осіб, що перебувають під її опікою, служити в її збройних або допоміжних силах. Будь-який тиск чи пропаганда на користь добровільного вступу до армії забороняється".

"Аналіз даних про мобілізацію мешканців Криму упродовж лише одного дня – 22 вересня 2022 року, що надійшли до Меджлісу кримськотатарського народу, свідчить про те, що у списках мобілізованих громадян різних національностей кримські татари становлять чисельність, що помітно перевищує їхню пропорційну представленість у населенні Криму. В окремих населених пунктах та регіонах чисельність кримських татар, що мобілізуються, становить до 80-90 відсотків від кількості осіб, внесених у списки" , - йдеться в повідомленні.

Меджліс закликає всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації на Центральній площі міста Сімферополя по суботах і неділях о 12:00, а в робочі дні – о 17.00.

Там також радять відмовлятися від служби в збройних силах окупантів у зв’язку з наявністю громадянства України, відмовою стати співучасником міжнародного військового злочину, що скоюється російською окупаційною адміністрацією, а також відмовою брати участь у скоєнні злочинів проти власної держави – України та своїх співгромадян.