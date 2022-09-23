ПК "Південь": ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і шість іранських дронів
Українські сили у п’ятницю, 23 вересня, збили російський штурмовик Су-25 та шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування Південь у Facebook.
"Близько 18.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Також, за даними командування, під час повторної повітряної атаки на Одесу в проміжок з 17:00 до 18:00 над морем ППО знищила чотири дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Загалом, за даними Повітряного командування, ЗСУ за добу збили шість іранських дронів цього типу.
Раніше близько 16:00 повідомлялося, що російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе з моря. Також ППО ліквідувала російські дрони у Дніпрі.
Загалом, за даними Генштабу, російські окупанти втратили 251 російський літак, 219 вертольотів та 950 безпілотників.