Генштаб: ЗСУ впродовж дня відбили ворожі атаки біля трьох населених пунктів

ЗСУ впродовж дня відбили атаки російських військ біля трьох населених пунктів на Донеччині та Харківщині. Водночас окупанти намагаються втримати тимчасово захоплені українські території, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на вечір 211-ї доби протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Так за поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Зайцеве і Новомихайлівка Донецької області.

Водночас ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

Активізувалась робота щодо підготовки та проведення псевдореферендуму на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих «виборчих комісій».

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі». Проводиться підготовка до фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про нібито «активну участь місцевих мешканців у голосуванні».

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, не припиняють ведення повітряної розвідки. Крім того, ворог продовжує завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

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