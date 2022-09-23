Лідери країн G7 засудили російські псевдореферендуми

Лідери країн "Групи семи" в п’ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, що проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить текст заяви.

Лідери G7 наголошують, що Росія намагається використати бутафорські референдуми, щоб "створити фальшивий привід для зміни статусу української суверенної території, яка є об'єктом російської агресії, що триває".

"Ці дії явно порушують Статут Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право і діаметрально суперечать принципу верховенства права у відносинах між державами… Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які виглядають як крок до російської анексії, і ми ніколи не визнаємо спробу анексії, якщо вона відбудеться" , – наголошується в заяві.

Також глави держави "Групи семи" засудили ядерну риторику й оголошення про часткову мобілізацію в Росії.

"Ми готові накласти подальші економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – як у Росії, так і за її межами, – які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус української території" , – зазначається в їхній заяві.

Лідери G7 зазначили, що продовжать надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку, а також сприятимуть її відновленню, зокрема і через міжнародну експертну конференцію, яка відбудеться в Берліні 25 жовтня.

"Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно" , – підсумовується в заяві.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" після зустрічі у Нью-Йорку виступили зі спільною заявою, у якій засудили останні ескалаційні кроки Російської Федерації у війні проти України.