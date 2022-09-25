В Умань прибули вже 23 тисячі хасидів – Об'єднаної єврейська громада

В Умань (Черкаська область) прибули 23 тисяч паломників-хасидів з нагоди святкування Рош ха-Шана, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Об'єднаної єврейської громади (общини) України.

"За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже більше 23 тисяч прочан" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош-ха-Шана. Пізніше ця цифра зросла до 4 тисяч.

Найбільше прибуття паломників було 20-22 вересня, надалі приїзд припиниться, виїжджати з України хасиди будуть після 27 вересня.