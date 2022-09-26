У Дагестані продовжують протестувати проти мобілізації, відбулися сутички з поліцією

У понеділок, 26 серпня, у Дагестані знову відбуваються масові мітинги проти мобілізації в РФ. Росгвардія затримує протестувальників, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє низка місцевих Telegram-каналів.

На площі в центрі Махачкали мітингувальники вступають у сутички з поліцією, повідомляє Можем объяснить.

Очевидці кажуть, що силовики б'ють протестувальників, а співробітники Росгвардії також загрожують журналістам та вимагають видалити відео затримань.

Також силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ. На акцію протесту в Махачкалі вийшло близько 100 людей, повідомляє Кавказ.Реалії.

Окрім Махачкали, протести відбуваються у Хасавюрті. Там близько 100 людей вийшли на вулиці проти мобілізації. Поліція почала затримання, протестуючі їм опираються, випливає із відео в опозиційному Telegram-каналі 1Adat.

Невдоволені мобілізацією також зібралися у Нальчику, столиці Кабардино-Балкарії. До них вийшли місцеві урядовці. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки чоловіків із республіки планується мобілізувати.

25 вересня у столиці російської республіки Дагестан Махачкалі розпочалися масштабні протести проти мобілізації та війни з Україною.

Також мешканці села Ендірей у Хасавюртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт - Махачкала. У відповідь поліцейські почали стріляти у повітря.

22 вересня у Дагестані теж перекривали федеральну трасу на знак протесту проти мобілізації. Це сталося у Бабаюртівському районі.

Цього ж дня у соцмережах з'явилося відео бунту біля будівлі військкомату в Дагестані.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення "часткової" мобілізації в РФ.

За офіційними даними міноборони РФ, планується призвати близько 300 тисяч резервістів. Однак, за даними російських опозиційних ЗМІ, засекречені плани мобілізації передбачають відправку на війну в Україну 1 мільйон росіян. Кремль мобілізує переважно представників національних меншин, що свідчить про проведення етнічних чисток.