ЗМI: США та Південна Корея проводять спільні морські навчання

США розпочали спільні навчання з Південною Кореєю біля східного узбережжя Корейського півострова в рамках своїх перших навчань за п'ять років. У навчаннях беруть участь американська авіаносна група та корейські кораблі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання AP.

Навчання почались на наступний день після того, як Північна Корея випробувала балістичну ракету малої дальності.

Повідомляється, що навчання, які триватимуть чотири дні, спрямовані на те, щоб продемонструвати потужну рішучість союзників реагувати на провокації КНДР та покращити їхню здатність проводити спільні військово-морські операції.

Для участі в навчаннях було мобілізовано понад 20 кораблів ВМС США та Південної Кореї, у тому числі атомний авіаносець USS Ronald Reagan, американський крейсер, південнокорейський та американський есмінці. У навчаннях також візьмуть участь американські та південнокорейські винищувачі та гелікоптери.

Це будуть перші подібні спільні навчання за участю американського авіаносця поблизу півострова з 2017 року.

Раніше ми писали, що Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США і прагне запобігти приходу іноземних сил на допомогу Тайваню у разі війни.

Також повідомлялося, що Китай нещодавно провів військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 та винищувачів-невидимок J-20.