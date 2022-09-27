Розвідка Британії: Путін може оголосити про анексію окупованих територій України

Британська розвідка стверджує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю президент РФ може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій, повідомляє Європейська правда.

"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації" - зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.

"Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідує патріотичну підтримку конфлікту" - йдеться в огляді.

Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

Раніше розвідка Британї заявляла, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.