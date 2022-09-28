Times: Росія могла розбити "Північні потоки" підводним дроном

Диверсійна атака на газопроводи "Північний потік 1" та "Північний потік" 2, ймовірно, була заздалегідь спланованою. Для цього могли використати вибуховий пристрій, який скинули в море за кілька тижнів до його підриву, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що бетонні та сталеві трубопроводи були розірвані очевидними підводними вибухами такої сили, як незначний землетрус.

За словами джерела видання у британській обороні, найбільш ймовірним сценарієм було те, що Росія таємно доставила автономний підводний апарат із вантажем в окремі місця на трубопроводах, побудованих для транспортування російського природного газу до Європи.

Підводний апарат міг бути запущений з невеликого судна, такого як рибальський човен, кілька місяців тому, а потім вибухові пристрої були скинуті поруч із трубопроводом. Так, пристрої можна було б запустити за допомогою джерела шуму певної частоти, яке б скинули у воду в необхідний момент.

Бйорн Лунд, член шведської сейсморозвідувальної мережі зазначив, що могло знадобитися понад 100 кг динаміту або тротилу, щоб викликати такі сильні вибухи.

Напомним, вчера стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" .

После этого шведские сейсмологи заявили, что зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на трубопроводах. Позже они отметили, что речь идет о подводных взрывах.

ЄС посилить захист своєї енергетичної інфраструктури після інцидентів на газопроводах.