Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T замість однієї

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає на озброєнні Бундесверу, замість однієї, як повідомлялося раніше, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з даних на сайті німецького уряду.

У переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з’явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.

Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

Раніше посол Німеччини повідомила, що спеціально для України виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T і їх немає на озброєнні німецької армії.

Вона також порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.