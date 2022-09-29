ЗМІ: у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки

У білоруських містах Мінськ та Бобруйськ місцеві жителі почали масово отримувати повістки у військкомати, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Белсат".

За інформацією видання, у Бобруйську від мешканців вимагають з'явитися до військкомату для "вручення мобілізаційного розпорядження". При на цьому місцевих підприємствах у чоловіків перевіряють прописку та фактичне місце проживання, номери мобільних та домашніх телефонів.

Порядок денний жителі Бобруйска (t.me/bobruisk_online)

Влада Могилевської області, в якій знаходиться Бобруйск, зазначила, що це не мобілізація.

"Ні про яку мобілізацію - часткову чи повну - не йдеться. Це рутинна повсякденна, щорічна робота чиновників військового комісаріату. На сьогоднішній день необхідності у проведенні мобілізаційних заходів у республіці немає" , - заявив військовий комісар Могилевської області Олександр Хорошкін.

Зазначимо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко раніше заявляв, що мобілізацію оголошувати не планується.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, у Білорусі силовики вишукуватимуть російських ухилянтів, які втекли з Росії після оголошення мобілізації.