Російський олігарх Дерипаска отримав офіційні звинувачення від США

США висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипасці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сторінка Міністерства юстиції США.

"Міністерство юстиції оголосило сьогодні про оприлюднення обвинувального висновку, який звинувачує громадянина США та трьох громадян Російської Федерації у порушенні нових санкцій США, введених раніше цього року у відповідь на неспровоковане військове вторгнення Росії до України" , - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального прокурора Ліза О. Монако заявила, що Олег Дерипаска, працюючи на благо російської держави та енергетичного сектору, прагнув обійти санкції США за допомогою брехні та обману, щоб нажитися на американському способі життя та отримати вигоду з нього.

За змову з метою порушення та ухилення від санкцій США та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження російському олігарху загрожує до 20 років позбавлення волі.

Олег Дерипаска

6 квітня 2018 був включений до списку санкцій США. Є власником холдингу "Базовий Елемент", мільярдером, одним із найбагатших людей Росії.

Нагадаємо, що Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ. Серед них був Олег Дерипаска.

Також, Мінфін Франції арештував 3 маєтки російських бізнесменів. Конфіскували віллу "Геркулес" поблизу Сен-Тропе. Вона з 2005 року належить Дерипасці.