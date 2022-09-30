Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг відповів заявку України щодо членства в НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить його заява.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде ухвалюватися консенсусом" , - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників НАТО.

Україна подає заявку на вступ до НАТО

Сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.