Нацполіція: на Харківщині виявили ще одну катівню росіян

Поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів на звільненій Харківщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Національна поліція.

Після деокупації села Піски-Радьківські поліцейські документують тут воєнні злочини армії "визволителів".

Правоохоронці виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.

"Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.

По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак "руского міра". А в будинках, в яких жили, – "розтяжки" на дверях".