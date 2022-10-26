WSJ: Зима змінить хід російської війни проти України

На фронтах в Україні обидві армії готуються готуються до нещадної погоди і коротших днів, які позначаться на здоров’ї і моралі солдатів, скоротять ефективність зброї і розвідувальної техніки. А логістичні труднощі зроблять завдання підтримувати солдатів на полі битви ще складнішим, - пише Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

«Сухопутна війна - це взагалі дуже складно. А війна взимку - це подвійний виклик. Вести наступ при 15 градусах морозу буде тяжко обом сторонам» , - сказав виданню експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Зима завдасть удар і по тилам. Москва почала активно обстрілювати українську інфраструктуру, яка забезпечує населення теплом і електроенергією, намагаючись таким чином зламати волю українців до боротьби. Росія також сильно обмежила поставки енергоносіїв в Європу, сподіваючись, що холод і дискомфорт змусить виборців натиснути на уряди, щоб вони припинили підтримувати Україну.

Експерт з сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі вважає, що зима вплине на обидві сторони і сповільнить темпи боїв. Україна просить західних партнерів допомогти з зимовим забезпеченням. США вже передали десятки тисяч спорядження для холодних умов, про що Пентагон сказав у п’ятницю. Ще тисячі одиниць таких елементів забезпечення військ передали Канада, Болгарія і інші країни НАТО. Тим часом, в Києві і інших українських містах волонтери збирають пожертви на забезпечення армії теплими речами.

Росія відправляє на фронт підкріплення. Часто це погано підготовлені чоловіки, яких мобілізували з кінця вересня. Міноборони РФ нещодавно опублікувало відео, на якому Владімір Путін в одному з тренувальних центрів спостерігає, як офіцери роздають зимове спорядження новим рекрутам. А лояльні до Кремля російські блогери теж намагаються збирати пожертви для закупки додаткового забезпечення.

Західні чиновники кажуть, що Україна, швидше за все, буде краще підготовлена до зими, ніж російські війська, завдяки західним поставкам. Крім того, українські солдати краще мотивовані. Але будь-який український наступ, швидше за все, сповільниться в зимових умовах. Росія, у якої на думку західних аналітиків менше шансів піти в наступ, отримає легше завдання - оборонятися на окупованих територіях.

На фронті командир одного з українських підрозділів сказав Wall Street Journal, що його солдатам взимку буде важче сховатися. На сході України триває здебільшого артилерійська війна. Українські військові виконують постріли, а потім швидко змінюють місце розташування, знаючи, що Росія обстріляє їхню стару позицію. На снігу українська техніка буде залишати слід, який можуть побачити російські безпілотники. Так ворог зможе дізнатися, куди переїхала українська техніка. Крім того, якщо солдати розпалять багаття, щоб зігрітися, їх теж можуть помітити і обстріляти, тим більше, що взимку листя дерев не приховає їхнє розташування.

«Ми не зможемо воювати так, як навесні і влітку. Сховатися буде значно важче. Нові стратегії і методи будуть розроблені. Доведеться вести бій у нових умовах» , - пояснив Бєлєсков.

Найважчою ситуація буде в листопаді і на початку грудня, коли дороги стануть непрохідними на зміні сезонів. Потім ґрунт замерзне, що дозволить техніці знову більш вільно пересуватися, аж поки не почнеться рання весна. Росія любить хвалитися, що «генерал зима» і його друг «генерал бруд» прийдуть на допомогу її армії, як це було в часи війни проти армій Наполеона і Адольфа Гітлера.

Але цього разу саме Росія в ролі загарбника. Коли СРСР вторгся в Фінляндію у 1939-1940 роках, фінські військові були краще підготовлені до холоду, ніж радянські загарбники. Крім того, вони краще знали місцевість. В результаті втрати Радянського Союзу у тій війні були в 10 разів більші, ніж фінські.

Втім, зима може й створити певні можливості. Джордж Вашингтон змінив хід Війни за незалежність проти британської армії, коли виснажені американські сили перейшли замерзлу річку Делавер під час хуртовини на Різдво в 1776 році. Це дозволило їм провести успішну несподівану атаку проти гессенських найманців у Трентоні наступного дня. Командир батальйону «Дніпро-1» Національної гвардії України Юрій Береза сказав, що кожен з його бійців отримав додаткову пару берців і теплу ковдру з наближенням зими.

«Зима, перш за все, означає мокрі черевики і шкарпетки. Ми повинні бути готовими до цього» , - сказав він.

Береза бере участь у війні проти Росії з 2014 року. Він помітив різницю між зимою на сході України, де температура може впасти до 20 градусів морозу, і на півдні, де умови часто м’якші. Він визнає, що обидві армії зіштовхнуться з труднощами, коли наступить холодна пора і земля замерзне. Але Береза впевнений, що росіяни постраждають більше.