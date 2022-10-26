ЗМІ: яхту російського олігарха Чемезова затримали в Іспанії

Яхта Valerie, яка належить генеральному директору корпорації "Ростех" Сергію Чемезову, намагалася незаконно покинути порт в Іспанії, проте її затримали, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання El Confidencial.

Як повідомляє видання, 85-метрова яхта Valerie, яка перебуває під арештом та санкціями ЄС щодо її імовірного власника Сергія Чемезова, намагалася залишити порт Барселони.

Видання пояснює, що компанія Amtech Worlwide Ltd із Сент-Вінсент і Гренадини, якій формально належить яхта, видала довіреність на її експлуатацію іншій фірмі. Вже інша фірма кілька тижнів тому змінила документацію і навіть назву судна. При цьому терміново нову назву було нанесено не тільки на корпус яхти, але навіть на рятувальні жилети членів команди.

У дирекції порту Барселони підтвердили спробу вивести яхту, зазначивши, що цю спробу було припинено в останній момент, коли Valerie вже готувалася залишити місце своєї постійної стоянки.

Чемезов Сергій Вікторович

Генеральний директор корпорації "Ростех". Член бюро Вищої ради партії "Єдина Росія". У 2014 році включений до санкційних списків ЄС і США через війну з Україною та тимчасову окупацію АР Крим. 18 червня 2021 року РНБО України ввела санкції проти Чемезова.

Нагадаємо, що Іспанія та Франція змусили російських олігархів платити за заарештовані яхти.

Також Путінську супер'яхту помітили біля берегів Естонії у супроводі військового корабля.

Раніше стало відомо, що американський продавець розкішних яхт виставив на продаж суперяхту MySky, що належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву, що знаходиться під санкціями, за 29,5 млн євро.