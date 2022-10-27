Європейський центробанк підвищив ставки на 75 базисних пунктів

Рада керуючих Європейського центрального банку на жовтневому засіданні знову підвищила усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів з 2 листопада, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄЦБ.

Базову процентну ставка за кредитами було підвищено до 2%, ставку за депозитами – до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 2,25%.

"Рада керуючих прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до її середньострокової цілі в 2%" , – зазначили в ЄЦБ.

У регуляторі додали, що інфляція залишається надто високою і залишатиметься вище цільового показника протягом тривалого періоду. У вересні інфляція в єврозоні досягла 9,9%.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.

У вересні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.