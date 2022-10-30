Аварійні відключення сьогодні не застосовуються: в "Укренерго" пояснили причину

Українці другий день поспіль заощаджують електроенергію. Тому по всій країні сьогодні вранці не було аварійних відключень світла, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні не надав операторам даних для аварійних відключень, оскільки не було необхідності. Зранку українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше.

Також вчора ввечері зафіксували зменшення навантаження на енергосистему. Зокрема, жителі Києва зменшили споживання на 6,2%, в Київській області - на 3,3%, Черкаській - на 17,8%, Харківській - на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%.

Проте в "Укренерго" попередили, що сьогодні ввечері можуть бути відключення світла, якщо буде необхідно. Українців закликали і надалі економити електроенергію.