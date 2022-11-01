ГУР: на початку листопада Іран збирається поставити РФ ще понад 200 дронів

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попередили, що на початку листопада Іран планує відправити РФ нову партію своїх дронів, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, йдеться про понад 200 бойових безпілотників Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.

"Відомо, що постачання БПЛА здійснюватиметься Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному вигляді. Надалі на території Росії їх зберуть, перефарбують і нанесуть російське маркування, зокрема Герань-2" , — йдеться у повідомленні.

У ГУР також зазначили, що починаючи з 13 вересня, коли російські загарбники вперше застосували проти України іранські безпілотники-камікадзе, Сили оборони збили вже понад 300 таких дронів.

За даними CNN, влада Ірану також має намір поставити кремлівському режиму для війни проти України 1000 балістичних ракет малої дальності класу «земля-земля».

При цьому офіційний Тегеран, незважаючи на безліч доказів військової співпраці з Москвою, продовжує це заперечувати.

У свою чергу радник глави Офісу президент Михайло Подоляк наголосив, що Іран свідомо сприяє російській агресії проти мирного населення України.

"Якщо Іран передає Росії ракети — він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран вчить росіян управляти дронами, він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі і має бути визнаний ним офіційно" , — заявив він у себе у Twitter.

Кремлівський режим використовує іранські дрони для масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури України. Внаслідок таких ударів було пошкоджено близько 30% українських електростанцій країни.