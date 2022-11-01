Прем'єр-міністр Естонії озвучила шлях до досягнення миру в Україні

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що шлях до досягнення миру в Україні - це «витиснення» Росії, повідомляє Новое время.

Виступаючи у вівторок, 1 листопада, на прес-конференції у Таллінні, Каллас сказала, що «навіть якщо у вас мир, але є окупація, це не означає, що страждання цих людей припиняться», повідомляє CNN.

"Україна має виграти цю війну" , - сказала вона.

Прем'єр-міністр додала, що " Росія намагається використати всі можливі засоби, щоб зробити паузу і перегрупуватися".

"Росія розраховує, що ми втомимося або злякаємося" , - продовжила вона.

Каллас попередила, що ціна втоми від війни буде надто високою.

Вона заявила, що Україні потрібна підтримка ППО, а також економічна та гуманітарна допомога.

Каллас також засудила останні атаки РФ на критичну інфраструктуру України, назвавши їх «терористичною тактикою».

24 жовтня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що необхідно посилити тиск на режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка.