The Sun: у Путіна рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози

У російського диктатора Володимира Путіна рання стадія хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun у вівторок, 1 листопада, із посиланням на джерело в російській розвідці, «близьке до Кремля».

Таблоїд пише, що неназване джерело в електронних листах підтвердило, що у Путіна діагностували ранню стадію хвороби Паркінсона і вона «вже прогресує». Воно також згадало про чутки «в близькому оточенні» 70-річного глави кремлівського режиму щодо того, що він хворий на рак простати.

"Цей факт [ймовірну хворобу Паркінсона] всіляко заперечуватимуть і приховуватимуть. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової, який у нього нещодавно діагностували" , — стверджує джерело The Sun.

Ін'єкції нібито завдають диктатору сильного болю і викликають набряки обличчя та інші побічні ефекти, у тому числі провали в пам’яті.

Після нещодавніх публічних появ Путіна кореспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт зауважив сліди на його руці, які нібито можуть бути слідами від крапельниці.

Британський генерал, колишній глава Генштабу країни та член палати лордів Річард Даннат заявив, що у Путіна почорніли зверху кисті рук, що може говорити про те, що йому вводять ін'єкції, пише Sky News.

Західні таблоїди також писали, що на публічних заходах Путін хапається за край столу, щоб приховати тремтіння, а його кульгання та совання на стільці можуть вказувати на болі.

У травні голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак, а також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, «сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто».

Наприкінці квітня The Sun опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція. А вже в травні видання New Lines Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові.

Колишній британський розвідник, офіцер МІ6 Крістофер Стіл заявляв, що Путін досить серйозно хворий, проте незрозуміло, на що саме. Про те, що диктатор хворів на рак, заявляв і американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв пропагандистський фільм про Путіна.