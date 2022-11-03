Мінцифри: ІТ-армія отримала доступ до документів Центробанку РФ

Українські IT-фахівці отримали доступ до внутрішніх мереж Центрального банку РФ та аналізують їх зміст. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку Росії! Завдяки департаменту інформаційних технологій і департаменту операцій на фінансових ринках недобанку (Центробанка РФ, - ред.), ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ (криптографічного захисту інформації, - ред.) та інші матеріали, що циркулюють у мережах цб рф" , - написав Федоров.

За словами глави Мінцифри, українські спеціалісти вже аналізують файли російського Центробанку.

"Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?" – зазначив чиновник.

Федоров також поділився посиланням на перші 27 тис. файлів та закликав громадськість ознайомитися з ними та "зробити відповідні висновки"