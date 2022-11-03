ОК "Південь": ЗСУ вразили скупчення російської техніки в районі Чорнобаївки

Українські сили вразили скупчення російської техніки у районі тимчасово окупованої Чорнобаївки Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

"В районі Чорнобаївки, в кращих місцевих традиціях, уражено скупчення техніки, яку ворог намагався вивести в інші місця дислокації. Остаточні результати ворожих втрат дорозвідуються" , — йдеться у повідомленні.

У командуванні повідомили, що ЗСУ завдали результативних ударів по альтернативній переправі росіян у районі Антонівського мосту, що критично ускладнює ворогові логістику.

Також, за даними командування, підтверджено знищення 60 російських окупантів у Первомайському Миколаївській області.

Загалом підрозділи ракетно-артилерійських військ ЗСУ за ніч виконали понад півсотні вогневих завдань.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 74 000 своїх військових, минулої доби — 730.