У Пентагоні розповіли, як Україні можуть допомогти впоратися з блекаутами

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами та партнерами планують передати Україні електрогенератори, водоочисну, опалювальну та іншу спецтехніку, розповів представник Пентагону Патрік Райдер, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Представник Міноборони США в ході брифінгу зазначив, що в результаті російських ракетних ударів було "виведено з ладу значну частину" української енергетичної інфраструктури.

Так, Штати обговорюють із партнерами надання допомоги для запобігання блекаутам у ряді регіонів України.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти" , - розповів Райдер.

Співробітник Пентагону уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на вечір 8 листопада відключено від електропостачання близько 4 мільйонів українців у 14 областях, у тому числі в Києві.